Libera Giovinazzo in piazza nel ricordo di Michele Fazio

Questa sera,in piazza Vittorio Emanuele ll, il presidioricorderà, giovane innocente ucciso a Bari Vecchia durante un conflitto a fuoco tra clan malavitosi.Nella nostra cittadina arriveranno i suoi genitori, pronti a portare testimonianza non solo del dolore privato, ma anche del riscatto di una intera zona del borgo nicolaiano del capoluogo.«Anche quest'anno - spiegano da Libera Giovinazzo - il nostro impegno è quello di ricordare Michele e la sua storia, per questo abbiamo pensato ad un flashmob simbolico in sua memoria. Per far ciò, date le restrizioni dovute al covid-19, vi chiediamo di comunicarci preventivamente la vostra presenza e di portare con voi la mascherina. Vi aspettiamo!».Alla serata interverrà anche il criminologo giovinazzese,, autore di alcuni libri che hanno scavato a fondo l'anima oscura della città di Bari.Ragazzi, come quelli di, che ricordano un ragazzo perbene, divenuto suo malgrado ed a prezzo della vita simbolo di legalità. Sarebbe bello se partiti politici, associazioni e uomini delle istituzioni fossero presenti.