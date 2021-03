Libera Giovinazzo ha ricordato le vittime innocenti di mafia

Striscione da Palazzo di Città per rinnovare l'impegno ed un video per scandirne i nomi

Un impegno che nemmeno la pandemia può e deve fermare.Ilancora una volta ha voluto ribadire la sua presenza sul territorio cittadino e lo ha fatto celebrando laSu Palazzo di Città è stato esposto nella giornata di ieri, 20 marzo, uno striscione che li ricorda, che ricorda uomini e donne che hanno pagato con la vita il loro volersi ribellare non solo ad una organizzazione criminale, ma ad un modo di pensare.Il gruppo guidato dalla Presidenteha voluto una volta di più testimoniare l'importanza di tenere vivi i temi dell'antimafia, fondamentali per la crescita soprattutto a Mezzogiorno, dove interi settori dell'economia e della vita civile sono stati strangolati dall'inquietante presenza di legami profondi tra politica, imprenditoria e malavita organizzata.Il Comune di Giovinazzo ha appoggiato l'iniziativa e l'Assessore alla Legalità,, ha così commentato: «Mi sento fortemente coinvolto su queste tematiche e devo quindi ringraziare il Presidio cittadino per aver saputo ricordare al meglio coloro i quali hanno perso la vita per mano delle mafie, nonostante le mille difficoltà dovute al periodo pandemico»., nelle scorse settimane, aveva anche promosso un'altra iniziativa. Aveva richiesto a semplici cittadini, insegnanti, studenti, associazioni e movimenti di farsi parte integrante di quell'impegno, leggendo i nomi delle vittime innocenti delle mafie. Il risultato è stato il bel video che potrete vedere a questo link Giovinazzo, ancora una volta, ha detto "no" alle mafie ed ha rinnovato la promessa a combattere la loro diffusione sul territorio cittadino.