Le mascherine queste sconosciute! Nei giorni scorsi "La gazzetta del mezzogiorno" ha pubblicato un articolo che applaude alle 21 aziende tessili che in Puglia e producono mascherine semplici, cioè quelle mascherine che si possono usare per andare al supermercato, alla posta, eccetera. Le 21 aziende tessili sono quelle che hanno chiesto consulenza al politecnico di Bari.Mi corre l'obbligo di informare che circa 12 aziende tessili della città di Bisceglie, con qualcuna di Ruvo e di Andria, hanno immesso da tempo in commercio delle mascherine semplici, in base alle norme legislative di cui al decreto legge del 17 marzo 2020 numero 18! Per amore della verità.