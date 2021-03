Le Frecce Tricolori a Molfetta e Giovinazzo l'8 agosto

È arrivata l'ufficialità: il prossimo 8 agosto lepandemia permettendo, torneranno a solcare i cieli di Giovinazzo come accadde il 7 maggio 2017 quando fu inaugurato il rinnovato Lungomare di Levante (nella splendida foto del bravo Giuseppe Palmiotto, ndr). La Pattuglia Acrobatica Nazionale si esibirà questa volta in un air show nel tratto costiero che congiunge la nostra cittadina a Molfetta.«Le due città - si legge nel comunicato stampa ufficiale - ringraziano l'Aeronautica Militare, l'Aero Club Italia e quello di Bari per aver accolto ancora una volta la richiesta di avere sui propri cieli le performance, le evoluzioni e le emozioni delle Frecce Tricolori».L'esibizione si sarebbe dovuta svolgere il 3 maggio scorso, ma per le restrizioni dovute all'emergenza sanitaria in corso era stata rinviata. L'augurio delle due Amministrazioni comunali «è che questa prestigiosa manifestazione aerea possa coincidere con un ritorno alla normalità, facendo tornare le nostre comunità a credere in un futuro migliore».Fondamentale per Giovinazzo l'intenso lavoro svolto in questi mesi dall'Assessore Gaetano Depalo per includere ancora una volta la nostra cittadina nel calendario della Pattuglia Acrobatica più famosa nel mondo.