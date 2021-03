Le fototrappole incastrano un altro incivile a Giovinazzo

Continua senza sosta la lotta del Comune di Giovinazzo all'abbandono illegale dei rifiuti. Questa volta, le fototrappole che di volta in volta vengono installate in varie zone della città, hanno beccato un incivile sulla strada provinciale Giovinazzo- Bitonto.Come si vede dalla foto allegata, la persona a bordo dell'auto è stata immortalata mentre lancia un sacchetto di rifiuti dal finestrino.Gli agenti del Comando di Polizia Locale di Giovinazzo, grazie alle foto della targa, sono riusciti a risalire all'identità del proprietario dell'auto e ad elevargli la sanzione prevista.«Lo avevo detto e così è stato - dichiara il sindaco Tommaso Depalma -. Non daremo tregua a questi barbari che sporcano e deturpano la nostra città e le nostre campagne. Vedremo chi si stancherà prima, se io a multare o loro a pagare».Con cortese richiesta di pubblicazione e diffusione