LE FOTO della processione della Madonna di Lourdes

Giovinazzo si è affidata a. Lo ha fatto in occasione della Solennità religiosa con la consueta devozione di centinaia di fedeli che ieri sera, 11 febbraio, hanno dapprima gremito laper invocare l'intercessione della Vergine miracolosa per le loro pene, e poi grazie ad una partecipatissima processione, curata dall'omonima Associazione, che ha attraversato il quartiere di cui vi mostriamo le foto.Il Santissimo, portato per le strade cittadine da, è stato preceduto da una gran folla che si è raccolta in preghiera. Con lui i confratelli di San Michele Arcangelo e dell'Associazione del Sacro Cuore di Gesù.Per il quartiere, ai cui balconi sono stati esposti drappi bianchi e celesti a salutare virtualmente la Vergine, è salita alta l'invocazione alla Madre delle madri, a colei che tutto vede e tutto sana. Il rientro nella parrocchia Sant'Agostino, salutato da uno scampanio festoso, è quindi avvenuto alle 20.35 circa.Giovinazzo ha chiesto protezione alla, così come un figlio fa con la madre amata. Che la preghiera possa essere ascoltata per il bene di tutta la comunità.