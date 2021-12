Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 31 dicembre al 5 gennaio

Continua incessante il lavoro delle farmacie sul territorio comunale, veri e propri avamposti per la prenotazione di vaccinazioni, ma anche per l'esecuzione di tamponi rapidi per verificare la positività al Covid-19. Encomiabile lo sforzo per continuare a soddisfare le richieste di un'utenza sempre più vasta e che deve continuare a ricevere un servizio prezioso, anche quello ordinario, in periodo di emergenza sanitaria e di festività. Per questo, consci del ruolo che svolgiamo, vi comunichiamo le farmacie di turno a Giovinazzo tra il 31 dicembre ed il 5 gennaio.31 DICEMBRE - Farmacia Rinella1 GENNAIO - Farmacia Comunale2 GENNAIO - Farmacia Del Prete3 GENNAIO - Farmacia D'Agostino4 GENNAIO - Farmacia del Mare5 GENNAIO - Farmacia Fiore