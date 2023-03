Le aziende di Giovinazzo apprezzate ad "Olio Capitale"

Si è tenuto a Trieste lo scorso fine settimana "Olio Capitale" il Salone degli extravergine tipici di qualità, una rassegna in cui hanno ben figurato e riscosso consensi anche tre aziende giovinazzesi.Nel capoluogo giuliano sono infatti giunte aziende quali Depalo, Oro di Rufolo e Tre Colonne, tre eccellenze locali che hanno già vinto premi negli anni passati. Al Salone triestino hanno partecipato oltre 12mila visitatori da ogni angolo d'Italia e dall'estero, importante rete per i produttori giovinazzesi distintisi per qualità del prodotto presentato.«Orgogliosi dei nostri prodotti e dei nostri concittadini visionari, intraprendenti, capaci - ha scritto il sindaco Michele Sollecito -. All'orizzonte c'è l'istituzione della De.Co (Denominazione Comunale) che a breve approderà in consiglio comunale», è stato l'annuncio del primo cittadino.