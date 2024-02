L'olio giovinazzese a Trieste: ecco come partecipare

Il Comune di Giovinazzo ha pubblicato all'Albo Pretorio la richiesta dellal fine di formulare la richiesta di partecipazione alla, che si terrà al Trieste Convention Center dall'8 al 10 marzo 2024, in cui possano esporre sia le Città dell'Olio pugliesi, che le aziende produttrici site nei loro territori all'interno dell'area riservata all'ha inteso diramare .All'interno dell'area istituzionale si vuole organizzare una grande esposizione di bottiglie di oli EVO delle aziende appartenenti ai territori delle Città dell'olio della Puglia, identificate con il nominativo dell'Ente. Per tale finalità si chiede di inviare 1/2 bottiglie di olio EVO da 500 ml delle aziende dei vostri territori per meglio rappresentare la Puglia olivicola delle Città dell'Olio.Riteniamo che l'esposizione delle bottiglie di olio rappresenti una vera e propria vetrina regionale, dando visibilità a tutte le Città dell'Olio pugliesi trasferendo così al visitatore una visione immediata della qualità e quantità della produzione di olio EVO pugliese.Le bottiglie di olio EVO che saranno da voi inviate, successivamente all'esposizione a Olio Capitale, saranno inviate presso il Comune di Andria per essere utilizzate dagli chef del concorso enogastronomico internazionale QOCO, che si terrà ad Andria dal 23 al 25 febbraio 2024, concorso in cui l'Associazione collabora all'organizzazione (salvo esprimere all'atto della compilazione della Scheda Adesione Attività, allegata alla mail, volontà contraria).Anche per l'edizione 2024 diall'interno dell'area istituzionale dell'Associazione nazionale Città dell'Olio sarà data la possibilità a tutti i Soci Città dell'Olio Puglia partecipanti e non alla Fiera di dedicare al proprio territorio un momento istituzionale (della durata 30 minuti circa) in cui poter presentare le proprie attività, progetti in essere e tutto ciò che possa promuovere il proprio territorio ed il prodotto olio extra vergine di oliva.Qualora foste interessati a partecipare con un momento istituzionale dovrete compilare la Scheda Adesione Attività {allegata) specificando la data e l'orario in cui preferite svolgere la vostra iniziativa (che sarà comunque riconfermata in base alle adesioni pervenute).L'utilizzo dello spazio istituzionale è totalmente gratuito.La Scheda Adesione Attività, compilata in ogni sua parte, dovrà essere inviata entro e non oltre il 23 febbraio 2024 ai nostri uffici all'indirizzo di posta elettronica scollato@cittadellolio.it