Lavori manutentivi al cavalcaferrovia di via Daconto

Sono in corso di svolgimento alcuni interventi manutentivi del. Si tratta di interventi ordinari previsti dallper contrastare il distacco incontrollato di alcuni pezzi cristallizzati della struttura in cemento, già oggetto di attenzioni in un recente passato.I lavori si stanno svolgendo sia di giorno sia di notte e si tratta di operazioni in parte propedeutiche alla consegna del nuovo progetto esecutivo, adeguato alla normativa del 2018, per la manutenzione straordinaria dell'opera. Poi sarà lanciato il bando per l'utilizzo degliche l'Assessore Depalo ed il Dirigente dell'Ufficio Tecnico,erano riusciti ad ottenere dalla Regione Puglia, grazie all'interessamento del Consigliereed a tavoli tecnici a cui aveva partecipato anche il Sindaco Tommaso Depalma.I fondi sono arrivati nelle casse comunali grazie ad una variazione al Bilancio del 2019, con delibera approvata nella seduta della Giunta regionale del 28 novembre scorso.Il cavalcaferrovia di via Daconto era rientrato nella mappatura nazionale delle infrastrutture voluta dall'allora, all'indomani del crollo del Ponte Morandi a Genova. Dell'ammaloramento e dei problemi relativi ad una struttura ormai deteriorata si erano occupati in successione Antonio Galizia, durante le elezioni amministrative del 2017, e sua figlia, l'On. Francesca Galizia, che aveva fatto da tramite con il Governo centrale per una serie di questioni sollevate dall'Ente comunale.Poi lo sblocco dei fondi da parte della Sezione Lavori Pubblici della Regione Puglia che ha impegnato gli 800.000 euro, sezione con cui si era interfacciato l'Assessorato comunale ai Lavori Pubblici sul finire dell'anno scorso (la richiesta del Comune di Giovinazzo era arrivata il 20 novembre 2019). Quindi il conseguente avvio delle procedure per il nuovo progetto esecutivo, in attesa di consegna, propedeutico al successivo bando per l'assegnazione dei lavori.Se non vi saranno intoppi, è possibile che la cantierizzazione del cavalcaferrovia, per le opere complete di manutenzione dello stesso, possa partire nell'autunno 2020.