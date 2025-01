I numeri vincenti per la lotteria di solidarietà di Sinistra Italiana Giovinazzo

Doppia lotteria di beneficenza organizzata danel periodo delle festività natalizie.Dopo il riscontro della prima, la lotteria della Befana ha consegnato ai vincitori calze con leccornie e gadgets di associazioni di volontariato. I numeri vincenti (ruota di Bari del 7 gennaio 2025), in ordine di premio, sono:Contestualmente alle lotterie, la sezione guidata da Gaia Giannini ha effettuatoche nelle prossime ore saranno consegnati allaed alleUna ennesima prova a cui la gente di Giovinazzo ha saputo rispondere "presente", un modo per unire il mondo della politica al sociale e sostenere l'azione dei tanti volontari, cattolici e laici, che in città si adoperano per sostenere persone e nuclei familiari in difficoltà economica. Una comunità coesa parte da azioni di questo tipo.