Ladri in appartamento a Giovinazzo. La fuga è da film

Nella tarda mattinata di martedì 14 settembre,a Giovinazzo sono state a lungo interdette al traffico veicolare. In azione i Vigili del Fuoco del distaccamento di Molfetta, allertati dai Carabinieri della locale Stazione, intervenuti in un condomino dove era penetrato un ladro d'appartamento.Sono stati minuti concitati, secondo le prime frammentarie ricostruzioni, all'interno delle scale condominiali, da dove il malvivente sarebbe riuscito a fuggire, lasciando però un borsone con parte della refurtiva, come in un film. Il pericolo che vi fosse asserragliato nell'appartamento un complice ha indotto i Carabinieri e la Polizia Locale a circoscrivere l'area ed a richiedere l'intervento dei pompieri, penetrati dal balcone su via Dogali prima di accertare che non vi fosse nessuno. Non è tuttavia ancora escluso vi fossero complici.Le ricerche del ladro in fuga continueranno nelle prossime ore, mentre saranno passate al setaccio le telecamere della zona.Nuovi aggiornamenti nei prossimi minuti.