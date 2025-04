Giovinazzese insegue e ferma un ladro a Molfetta

È un passante a raccontare quanto accaduto giovedì 3 aprile, intorno alle 20:30, davanti a un supermercato in Viale Giovanni Paolo II, a Molfetta, nei pressi dell'ospedale "Monsignor Bello". Il suo racconto descrive un gesto di coraggio e senso civico non comune messo in atto«Un uomo stava finendo una sigaretta prima di entrare nel supermercato quando ha visto un uomo uscire dalla porta d'ingresso con una bevanda, altra merce e un portafoglio di una signora. Si è subito accorto che si trattava di un furto e ha iniziato a rincorrerlo. Dopo una lunga corsa è riuscito a bloccarlo e ha recuperato tutto: sia i prodotti rubati che il portafoglio, poi restituito alla proprietaria».Il testimone sottolinea anche la generosità dell'eroe inconsapevole: «Dentro la borsetta c'erano 50 euro, ma l'uomo ha rifiutato qualsiasi ricompensa. Veramente da apprezzare». Infine, una riflessione: «C'erano molte persone presenti, ma nessuno ha chiamato i carabinieri. Ha fatto tutto da solo, è stato un vero eroe».Un gesto che merita di essere raccontato, a testimonianza del fatto che l'altruismo può ancora sorprendere. Ed un gesto, ci permettiamo di sottolineare, che andrebbe premiato da entrambi i comuni, Molfetta e Giovinazzo, con un encomio solenne. Se non in questi casi, quando?