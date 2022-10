Ladri impuniti: trovata un'auto cannibalizzata. Furto in una cabina Enel

Continuano i controlli finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati predatori da parte delle: i vigilantes giovinazzesi, solo negli ultimi giorni, hanno recuperato la scocca di un'autovettura provento di furto, ormai del tutto, e constatato il furto di cavi di rame da una cabina dell'Nel primo caso, il personale del, nel corso dei vari servizi di contrasto al fenomeno della ricettazione delle auto, giunti in località Pizzicocca, ha recuperato una. I ladri, che nel nord barese hanno già colpito in passato in modo analogo, l'hanno spogliata completamente. Via tutto, purché possa alimentare il mercato clandestino dei pezzi di ricambio. Sul posto, per i vari accertamenti, è arrivata la: l'auto è risultata rubata aNella mattinata di ieri, invece, le stesse, nel corso degli ordinari servizi di controllo del territorio rurale, hanno constatato il furto in una cabina dell', nell'agro di Giovinazzo. L'oro rosso, evidentemente, fa sempre gola e lo dimostra il furto avvenuto in località Piscina a Titta: qui i banditi hanno agito nel cuore della notte con la complicità del buio, riuscendo a mettere le mani sui(circa 15 chilogrammi) e su un, prima di fuggire.Intanto, al fine di prevenire gli atti predatori nelle zone rurali, il presidio delle campagne giovinazzesi da parte degli uomini del capitanosarà intensificato a partire da ottobre, negli orari notturni, in concomitanza con la campagna olivicola, che da sempre stuzzica gli appetiti dei predoni delle campagne.