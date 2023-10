Laboratorio creativo con "Eco Bricks" al Gran Shopping di Molfetta

I mattoncini colorati non possono salvare il mondo, ma possono insegnare a prendersi cura del pianeta e anche a passare del tempo di qualità promuovendo il gioco in famiglia. Tutte attività previste nel laboratorio creativo con gliche ilospiterà fino aogni pomeriggio, dalle 16 alle 19.30.Uno spazio di quaranta minuti per realizzare opere e sculture ispirate al delicato tema della sostenibilità utilizzando tanti mattoncini colorati a disposizione di adulti e bambini per giocare, costruire piccole sculture e imparare lezioni utili, e veicolare il più possibile i principi contenuti nell'Agenda 2030 dell'ONU.inoltre si eleggeranno i nuoviche si aggiudicheranno i premi palio per la finale del torneo. Nel fine settimana infatti figli e genitori potranno mettersi alla prova nella veste di scultori di mattoncini nei due giorni di gare e qualificazioni, per poi arrivare alla finale che eleggerà i primi tre team classificati per ogni giornata, con gadget e diplomi di partecipazione a disposizione di tutti.