Al Gran Shopping Molfetta San Valentino si trasforma in un contest dedicato all'amore

Una settimana ricca di amore da vivere al Gran Shopping Molfetta con il nuovo contest "Spargi l'amore, fai la differenza" che, dal 9 al 14 febbraio, celebrerà il sentimento più nobile in ogni suo forma in occasione della festa di San Valentino con l'hashtag #SpargiLAmoreFaiLaDifferenza.Dopo i festeggiamenti del party di carnevale in piazza Ottagono che ha accolto grandi e piccini con una sfilata di maschere tradizionali e supereroi, babydance e truccabimbi, l'atmosfera di festa carnevalesca orchestrata da Djfrog è stata rallegrata coriandoli e stelle filanti che hanno accompagnato i clienti del Gran Shopping verso il gran finale dei festeggiamenti in maschera.Dal 9 al 14 febbraio poi, il Gran Shopping si trasformerà in un luogo romantico in cui celebrare l'amore in tutte le sue forme dove inclusione, accettazione e rispetto reciproco saranno il tema portante del contest "Spargi l'amore, fai la differenza", un'iniziativa nata per condividere le proprie storie d'amore sotto ogni punto di vista, incoraggiando tutti a diffondere messaggi solidali, sostenendo la lotta contro l'intolleranza e la discriminazione qualsiasi con la condivisione sui social.Per partecipare al contest basterà realizzare un contenuto, video o fotografico, in cui tutti potranno proporre un progetto o un'idea che promuova l'amore in tutte le sue forme con l'obiettivo di esplorare tutte le declinazioni del sentimento, non limitandosi a considerare solo le relazioni amorose di coppia ma ad esplorare tutte le forme di affetto, e che abbiano come sfondo le panchine presenti nella galleria del centro commerciale di Molfetta. Basterà poi condividere il contenuto sui propri canali social taggando il Gran Shopping Molfetta senza dimenticare l'hashtag ufficiale dell'iniziativa #SpargiLAmoreFaiLaDifferenza.Una giuria decreterà i tre vincitori degli ambiti premi in palio, il primo classificato si aggiudicherà una crociera Costa Smeralda per due persone, mentre il secondo e il terzo classificato vinceranno gift card del valore di 300 e 200 euro spendibili nel centro commerciale di Molfetta.Per partecipare e per ulteriori informazioni è possibile visitare questo link