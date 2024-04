Bimbi e due ruote, una passione da vivere nel bike park del Gran Shopping Molfetta

I baby bikers avranno la possibilità di sfrenarsi pedalando in tutta sicurezza nel grande spazio esterno di 200 mq del(dalle 14 alle 20) e(dalle 10 alle 19). In collaborazione con l'associazione Artemia e radio Selene in qualità di media partner, il centro commerciale di Molfetta offrirà due giorni di grande divertimento a tutti i bambiniche vorranno provare le sfide delUn percorso di abilità tra rampe, dossi e birilli da affrontare in totale sicurezza grazie alle lezioni ciclo educative sulla mobilità stradale. Le bici saranno gratuitamente a disposizione di tutti i bambini e ragazzi all'interno del bike park allestito nella piazza esterna del Gran Shopping, uno spasso su due ruote per vivere momenti di divertimento con tutta la famiglia in questa soleggiata primavera che garantirà piacevolissime temperature, perfette per passare giornate all'aria aperta.