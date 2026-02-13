La Polifonica Giovinazzo mette in scena "L'operetta e i tradimenti coniugali"

Tornano i fine settimana dell'diretta dal M° Antonio Dangelico, realtà longeva e di grande spessore della nostra cittadina.Sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo, sarà messo in scena lo spettacoloAppuntamento in entrambe le circostanze alle 20.00 all'interno della Sala Concerti della Scuola Musicale Comunale "Filippo Cortese", in via Ten.Fiorino 8.Raffaella Montini sarà il soprano, Carlo Monopoli il tenore e ad accompagnarli al pianoforte ci sarà Vito della Valle di Pompei. A condire il tutto la Corale dell'Associazione Polifonica per la regia e la direzione dello stesso M° Dangelico. Tutte le info per biglietti al numero 340 6643793.Si tratta di uno spettacolo per due interpreti, il soprano Raffaella Montini e il tenore Carlo Monopoli, bravissimi attori, con la cornice della Corale Polifonica al pianoforte Vito della Valle di Pompei e la regia e direzione di Antonio Dangelico, con numeri musicali e una sola, eterna domanda: chi tradisce davvero?Lui tradisce. Lei scopre. Lei tradisce. Lui sviene. E il pubblico ride.Il marito tradisce e la moglie?? Pure! è un viaggio comico-musicale dentro il mondo scintillante dell'operetta, dove l'infedeltà non è tragedia, ma carburante teatrale. Un duello di coppia irresistibile, fatto di battute fulminanti, schermaglie amorose e ribaltamenti continui, in perfetto equilibrio tra eleganza musicale e comicità brillante.In scena solo due interpreti, capaci di trasformarsi continuamente: tenore romantico e marito vanitoso, soprano appassionata e moglie stratega, soubrette maliziosa e comico farsesco. Un gioco teatrale raffinato in cui realtà e finzione si confondono, e la vita coniugale diventa operetta… o forse è sempre stata il contrario.Lo spettacolo intreccia quindici celebri brani del repertorio operettistico italiano e internazionale – da La Vedova Allegra a Cin Ci Là, da Il Paese dei Campanelli a La Principessa della Czarda – trasformandoli in commento ironico alle dinamiche di coppia. Le arie diventano confessioni, i duetti dichiarazioni di guerra, i valzer tentativi di riconciliazione.Il ritmo è quello del grande teatro leggero: dialoghi serrati, tempi comici precisi, situazioni paradossali e un continuo gioco di seduzione e rivincita. Ma sotto la leggerezza scintilla una verità universale: l'amore non è mai lineare, e forse la fedeltà più autentica è quella che resiste… nonostante tutto.Tra equivoci, vendette galanti e dichiarazioni cantate a squarciagola, lo spettacolo celebra l'arte dell'operetta come specchio ironico delle nostre debolezze. Perché, in fondo, nel matrimonio come sul palcoscenico, si tradisce, si perdona, si canta… e si torna sempre insieme per il gran finale.Una commedia musicale brillante, elegante e sorprendentemente attuale.Perché se il marito tradisce… la moglie?? Pure. E lo fa in tonalità maggiore.