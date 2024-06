La Polifonica propone a Giovinazzo il Gran Galà della musica napoletana

Il repertorio della canzone napoletana classica, legata alla tradizione musicale e culturale della città di Napoli, è al contempo patrimonio culturale amato in tutto il mondo, con un valore inestimabile che non tramonterà mai. La bellezza della canzone napoletana, delle emozioni che suscita e delle splendide melodie saranno elementi cardine della serata ideata e organizzata dale dall'. L'atteso gran galà della canzone napoletana si terrà sabato 29 e domenica 30 giugno alle ore 21.00 nella scuola di Musica "Filippo Cortese".Il concerto si presenterà al pubblico degli appassionati con grande eleganza: in voce il soprano Grazia Berardi, il mezzosoprano Concetta D'Alessandro e il tenore Pantaleo Metta. I musicisti ospiti Nico Schirone al mandolino, Vito della Valle di Pompei al pianoforte e Sergio Belgiovine alla batteria. In programma una selezione appassionata e raffinata di brani intramontabili tra i quali : " A vucchella", " Malafemmena", "Torna", "Reginella", "Dicitencello vuje'", "Torna a Surriento", "Era de maggio", "Passione "," 'O sole mio", e tanti altri. Il coro accompagnerà l'esecuzione delle canzoni proponendo arrangiamenti nuovi creati per questa bella occasione d'incontro con la musica. La serata sarà un vero e proprio galà omaggio alla canzone napoletana e si terrà nel chiostro della sede della scuola comunale di musica "Filippo Cortese", a conclusione della stagione concertistica 2023/2024.Una nuova e bella prova per tutti gli artisti, coristi e musicisti impegnati in questa iniziativa musicale che si preannuncia molto interessante e gradevole. Per informazione e per acquistare i biglietti ci si può rivolgere alla segreteria della Scuola di Musica "Filippo Cortese".