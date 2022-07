La Parrocchia Immacolata in festa per Mons. Giuseppe Milillo

Da 60 anni è un pastore attento alle esigenze dei fedeli ed è stato a lungo guida spirituale per intere generazioni di giovinazzesi.Per questi motivi stasera, 1° luglio, tutta la comunità di fedeli dellafesteggeràfiglio di una città che lo ama moltissimo.Da domenica 26 giugno e per tutta la settimana il tributo all'uomo prima ancora che al sacerdote si è consumato nella chiesa di viale Moro, con le messe presiedute da don Roberto De Bartolo, parroco della Cattedrale di Terlizzi, da don Beppe De Ruvo, già parroco a Sant'Agostino ed oggi a Molfetta, da Mons. Felice Di Molfetta, vescovo emerito di Cerignola-Ascoli Satriano, da don Andrea Azzollini che guida la Concattedrale di Giovinazzo, e da don Gianni Fiorentino, un po' un figlioccio di Mons. Milillo, con cui ha collaborato all'Immacolata per tanti anni.Stasera, 1° luglio, il clou dei festeggiamenti, con il Santo Rosario previsto per le 18.45 e la solenne concelebrazione eucaristica presieduta da, Vescovo della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi.Sarà un momento di grande intensità, in cui i fedeli, figli spirituali di Mons. Milillo si stringeranno attorno al padre di tutti, rendendo giusto omaggio ad un uomo e ad un prete che ha cambiato la storia di un quartiere periferico.