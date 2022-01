"La notte è giovane", vaccinazioni anti-Covid serali dai 12 ai 19 anni. Ecco dove

Sono 12 i punti vaccinali di popolazione allestiti dall'Azienda Sanitaria Locale di Bari che hanno aderito all'iniziativa della Regione Puglia denominata, con aperture straordinarie serali, dalle ore 20 alle 24, dedicate alle somministrazioni anti-Covid della fascia di età 12-19 anni. Le aperture sono previste i prossimi 14, 15 e 16 gennaio.Un intero fine settimana, dunque, per implementare il numero di vaccinati adolescenti anche nella popolazione under 20 giovinazzese, tra le più colpite dai contagi durante le festività natalizie.Ecco dove e quando si potrà accederetramite il portale www.lapugliativaccina.it , i CUP e le farmacie abilitate al servizio FarmaCUP o dopo aver chiamato il numero verde 800 713931, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00. I più vicini a Giovinazzo sono la scuola "Rutigliano" di Bitonto (venerdì e sabato), il PalaChicoli di Terlizzi (venerdì e sabato) ed il PalaCozzoli di Molfetta (solo al sabato).Fiera del Levante Bari- Venerdì – sabato – domenicaAlberobello (via Confine)- Venerdì - sabato - domenicaEx scuola media Nitti Sammichele di Bari (via della Repubblica)- Venerdì – sabato - domenicaPalazzetto dello Sport Triggiano (via Ferrari)- Venerdì - sabato – domenicaPalaChicoli Terlizzi (via Cappella dei Chicoli)- Venerdì – sabatoRuvo di Puglia (via Volta)- Venerdì – sabatoScuola media Rutigliano Bitonto (via Moschetta)- Venerdì – sabatoPalazzetto Altamura (via Manzoni)- VenerdìFiera San Giorgio Gravina (via Spinazzola)- VenerdìPalaCozzoli Molfetta (via D'Acquisto)- SabatoPalasport D'Aprile Polignano (via Conversano)- SabatoCentro vaccinale Capurso (via Valenzano)- Sabato