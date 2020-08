La nostalgia degli emigrati: il VIDEO di Nick Prudente commuove il web

Quest'anno in tanti non potranno essere a Giovinazzo per i festeggiamenti in onore di Maria SS di Corsignano per via della pandemia

Maledetto Covid-19 che porta via vite, che divide atrocemente le famiglie e che non permette a chi è fuori di poter raggiungere l'amata Italia.Succedeche quest'anno, proprio per via dell'emergenza sanitaria in corso, non potranno tornare nell'amata Giovinazzo per onorare e festeggiare adeguatamenteOggi è il giorno a loro dedicato ed a rappresentarli degnamente l'emigrato per eccellenza, il più famoso giovinazzese d'America,, che ha inviato un messaggio (pubblicato sulla pagina Facebook del Comitato Feste guidato da) che nel tono e nel suo sguardo è carico di nostalgia. Una nostalgia canaglia, che ti assale a migliaia di chilometri di distanza ed erige un muro tra te e le tue radici.Nick e ladopo 40 anni non saranno qui e come loro anche tantissimi altri non giungeranno nella terra natìa da Usa, Australia, Sud America e qualcuno nemmeno da altri Stati europei. Sarà così, in attesa che il vigliacco la pianti di distruggere e angosciare esistenze come ha fatto, a proposito di emigrati, con il caroNick non molla e non mollano nemmeno tutti gli italiani d'America, che chiedono solo una preghiera per loro, frammento importante di un puzzle che portiamo nel cuore. Clicca qui per vedere il saluto di Nick Prudente sulla pagina del Comitato Feste Giovinazzo.