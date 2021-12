La magia del Natale per le strade di Giovinazzo: LE FOTO

23 foto Natale 2021 a Giovinazzo

Seconda serata conl'iniziativa comunale per rendere unica l'atmosfera in piazza Vittorio Emanuele II e nel borgo antico di Giovinazzo.Nella grande agorà, oltre alle videoproiezioni, spazio alla grande sfera in cui bimbi e grandi hanno potuto scattare una foto ricordo. In piazza Umberto la musica digli spettacoli degli artisti di strada e la nascita di Gesù Bambino, grazie allaguidata da Franco Martini, hanno avvicinato molte famiglie, soprattutto tra le 19.00 e le 21.00.In piazza Costantinopoli spazio aldiretto da, con tantissimi genitori pronti a farsi coinvolgere dai canti dei loro figli. Più in là di qualche metro, le associazionihanno allestito banchetti informativi soprattutto a benefici dei giovani.Intanto per le vie del bellissimo borgo antico vestito a festa, ha sfilato in parata eseguendo melodie natalizieInfine in piazza Benedettine, ancora spazio al teatro per i più piccoli de, accompagnato dalla musica del Maestro Gaetano Depalma.Era ancora visitabile, e lo sarà nei giorni prefestivi e festivi dalle 18.30 alle 22.00, la splendida mostra di arte presepiale allestita nella sala Clessidra dell'Istituto Vittorio Emanuele II dall'Aiap Giovinazzo. Non ci stancheremo mai di ripetervi che la grande Natività ambientata in una piazza perfettamente riprodotta in scala, val bene una passeggiate nell'antico convento domenicano.Il Covid che riprende ad avanzare ha certamente tenuto lontano dalla nostra cittadina il grande pubblico degli eventi del passato, ma questo frammento di vita che i giovinazzesi si sono ripresi, rispettando in massima parte le regole anti-contagio, ci aiuta a credere che in un futuro non troppo lontano, la nostra comunità possa tornare ad incontrarsi ed a vivere serena queste feste di piazza.Sotto il nostro articolo, alcuni scatti della serata.