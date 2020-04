La Giunta comunale di Giovinazzo estende le concessioni demaniali fino al 2033

Con delibera di Giunta del 9 aprile scorso, il sindaco di Giovinazzo,e l'assessore al ramo,, hanno accolto l'istanza dei concessionari demaniali estendendo la durata delle concessioni fino al«Abbiamo ritenuto, così come riportato nella delibera, che fosse necessario garantire continuità alle imprese operanti nel settore turistico-ricreativo che ,a Giovinazzo, sono per numero quelle maggiori di tutta la provincia di Bari - spiega il sindaco Depalma -. E pertanto di sostenere la loro stabilità imprenditoriale e quella di poter effettuare investimenti a beneficio delle strutture in concessione compatibilmente con le disposizioni in materia di tutela paesaggistica prevista dal. Inoltre, e non ultimo, abbiamo considerato anche le ricadute economiche, derivanti dalla pandemia del Covid-19, anche sulle imprese del settore turistico ritenendo diDi qui la decisione di estendere il termine di durata delle concessioni demaniali al 31 dicembre 2033 sapendo che, quella a cui andiamo incontro, non sarà un'estate come tutte le altre».«Ringrazio il sindaco Depalma, l'assessore Stallone e tutta la giunta comunale per aver accolto le nostre istanze - dichiarapresidente provinciale del sindacato balneari S.I.B Confcommercio - Assobalneari Ba/Bat -. Il provvedimento della Giunta è importantissimo perché ci permette, in questo momento terribile per le imprese turistiche causato dalla diffusione del Covid-19, di poter accedere agli aiuti previsti dal Governo per fronteggiare l'emergenza. Soprattutto, garantisce una durata più lunga delle nostre concessioni demaniali, finalizzata alla pianificazione di manutenzioni e futuri investimenti. Giovinazzo è la città, in provincia di Bari,Il settore è un volano importantissimo nella filiera del turismo cittadino. Confidiamo nelle ulteriori misure che l'Amministrazione comunale vorrà assumere a protezione e sviluppo del settore che ringrazio a nome di tutti gli iscritti della nostra associazione».