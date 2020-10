L'immagine contenuta in questo articolo è di repertorioUn appuntamento molto significativo e rilevante per tutta la comunità giovinazzese è quello in programma venerdì 30 ottobre nella parrocchia di San Domenico., il capolavoro realizzato dalla pittrice- cui è intitolata la pinacoteca cittadina -, sarà collocata all'interno della chiesa per iniziativa della famiglia e. Un dono alla collettività dall'altissimo valore culturale, sociale ed emotivo, frutto di devozione e amore per la città.Il programma reso noto dal parrocoprevede, a partire dalle ore 18:30, lo svolgimento di una celebrazione eucaristica presieduta da, Vicario generale della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Terlizzi-Giovinazzo, al termine della quale si terrà l'inaugurazione dell'opera, preceduta da una relazione dell'avvocato. Un'iniziativa lodevole che merita enorme considerazione, volta a mantenere sempre vivo il ricordo della longeva artista (scomparsa a 103 anni nel 1995) così fortemente legata alla sua Giovinazzo.