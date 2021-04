La Diocesi ricorda don Tonino Bello

La situazione pandemica che stiamo vivendo non impedirà alla Diocesi di ritrovarsi, nel pieno rispetto delle norme e valorizzando le possibilità tecnologiche, a celebrare la data del 20 aprile, 28° anniversario del dies natalis del Servo di Dio Antonio Bello, Vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi dal 1982 al 1993. Una data che è scritta nel cuore di ciascuno di noi, ancor più da quando nel 2018 abbiamo gioito della presenza di papa Francesco fra noi.Tre gli appuntamenti previsti:Santa Messa in Cattedrale, a Molfetta, presieduta dal Vescovo S.E. Mons. Domenico Cornacchia, e supplica alla Madonna della Medaglia Miracolosa presente in Diocesi in questi giorni.Martedì 20 aprile alle ore 17.30 presso la Cattedrale di Molfetta sarà accolta la Madonna della medaglia Miracolosa, pellegrina in Diocesi; alle ore 18 recita del rosario meditato animato dai Gruppi di Volontariato Vincenziano della città e dall'associazione parrocchiale del Cuore Immacolato di Maria. Il vescovo Cornacchia presiederà l'Eucaristia, alle ore 19, nel 28° anniversario della morte del servo di dio don Tonino Bello.Convegno sul Magistero di don Tonino Bello, promosso dalla Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali, sul tema: L'eredità da vivere: sfide ai laici nel magistero di don Tonino Bello; relazione del Prof. Sergio Tanzarella, ordinario di Storia della Chiesa alla facoltà teologica dell'Italia meridionale di Napoli. Conclusioni del Vescovo Domenico Cornacchia.Proclamazione dei poeti e giornalisti vincitori del Premio letterario don Tonino Bello Interverranno:vescovo; Luigi Sparapano, direttore settimanale Luce e Vita; Gianni Antonio Palumbo e Roberta Carlucci, Comitato Premio; don Angelo Mazzone, presidente "Stola e grembiule" aps.Tutti gli appuntamenti saranno trasmessi in streaming sul sito diocesano e sui canali youtube e facebook @diocesimolfetta, a cura dell'Ufficio Comunicazioni sociali.Non manchi la preghiera, in ogni comunità parrocchiale e religiosa come anche nelle famiglie, per la canonizzazione del Servo di Dio; come non dovrà venire meno l'impegno a tradurre nella prassi quotidiana le intuizioni profetiche che il Vescovo Bello ci ha lasciato.