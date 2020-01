La confederazione sindacale Usppi sospende il sit-in proclamato per il 118

La) sospende momentaneamente, e con effetto immediato, il sit-in proclamato per il 28 gennaio alle ore 12.00 dinanzi laLa decisione è stata presa per alto senso di responsabilità nei confronti del direttore generale dell'e del direttore del dipartimento regionale alle, dopo aver preso atto della comunicazione pervenuta dalladell'che fornisce rassicurazioni che il 27 gennaio, data in cui, presso il dipartimento regionale allee alla presenza dei direttori generali dellee agli amministratori unici delle, si terrà una riunione tecnica anche in ordine all'internalizzazione del personale autista e volontari associazioni delL', infatti, comunica di sospendere momentaneamente, e con effetto immediato, il sit-in proclamato per il 28 gennaio alle ore 12.00 dinanzi laauspicando che il giorno 27 gennaio sia dato un atto di indirizzo a tutte lepugliesi per l'avvio dell'internalizzazione del personale autista e volontari associazioni del 118.I lavoratori aderenti al sindacato, avevano infatti attraverso il sindacato in questione, annunciato una manifestazione per martedì 28 gennaio. Si contesta che la, rimanda da troppo tempo la questione dell'internalizzazione del servizio, così come sottolineano, segretario regionale dell'Usppi Puglia, e, segretario provinciale.Nonostante le pressanti richieste formulate dal sindacatoin sede di confronto con i vertici regionali della, in ordine alla modifica delle nuove linee guida sulle società, che preveda l'obbligatorietà della internalizzazione del. Nonostante il presidenteabbia ribadito che l'internalizzazione riguarda prioritariamente le attività core-business delle, ad oggi l'internalizzazione di tale servizio di emergenza non è ancora realizzata, a differenza di quanto avvenuto nellaI lavoratori sono delsono stanchi di essere trattati come "schiavi" con retribuzioni palesemente illegittime.