La Città (in)visibile: 5 incontri formativi a Giovinazzo

Cinque incontri formativi per promuovere l'impegno sul territorio di Giovinazzo, analizzandone risorse e problematiche per un futuro sostenibile.È questo lo scopo primario del ciclo "La città (in)visibile" ideato ed organizzato da Osservatorio per la Legalità e per la difesa del Bene Comune, 2hands, LED - Laboratorio Energie Democratiche, Presidio Libera di Giovinazzo "M. Fazio", Gruppo scout Giovinazzo 1 "Luigi Depalma - Lupo Generoso, Cercasi un Fine APS.Gli incontri saranno tenuti da docenti universitari, ricercatori ed esperti del mondo istituzionale, culturale e politico. Avranno cadenza mensile ed una durata massima di tre ore. Si articoleranno in relazioni frontali, lavori di gruppo e condivisioni finali secondo il seguente calendario e si terranno dalle 16.00 alle 19.00 all'interno della Sala San Francesco della parrocchia Immacolata:25 FEBBRAIOCittà felice territorio vivo e sanoGianni Fiorentino - Assistente Consulta Regionale e Diocesana delle Aggregazioni Laicali11 MARZODalla Trincea alle Sette Torri risorse e sviluppo del nostro territorioMichele Marolla - GiornalistaMichele Camporeale – Architetto01 APRILEriTroviamoci tra cultura e luoghi di aggregazioneNicolò Vallarelli - MAT TerlizziMatteo Losapio - Socio CUF, blogger di Makovec - Filosofia Urbana06 MAGGIOOsservo, ascolto, mi impegnoSaverio Di Liso - CuF, Dirigente scolastico, doc FTP Bari27 MAGGIOLa città sostenibile... che verràMara Caniglia - Divulgatrice Scientificarappresentante 2handsPer iscrizioni: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-citta-invisibile-528650496867 Per maggiori informazioni contattare l'email: segreteria.lacittainvisibile@gmail.com