La cicoria molfettese pronta a diventare IGP

Appuntamento previsto il 4 giugno per il riconoscimento

L'Associazione per la valorizzazione e la promozione della Cicoria Puntarelle Molfettese annuncia con soddisfazione che l'iconico ortaggio è ormai a un passo dal(IGP).Dopo anni di impegno dedicato alla ricerca, alla tutela e alla promozione di questa eccellenza agroalimentare, la Cicoria Puntarelle Molfettese ha finalmente ottenuto l'accesso all'iter di riconoscimento IGP.L'appuntamento che risulterà decisivo si terrà ilI funzionari del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) e della Regione Puglia nel corso della serata leggeranno la proposta di disciplinare di produzione della I.G.P. "Cicoria puntarelle molfettese".L'incontro è aperto a tutti i Comuni delle Organizzazioni professionali e di categoria, ai Produttori agli Operatori Economici interessati e a tutti i cittadini del territorio di produzione come Molfetta, Bisceglie, Giovinazzo, Bitonto, Terlizzi, Ruvo di Puglia, nonché all'intera cittadinanza. Sarà un'occasione unica per conoscere da vicino il percorso che porterà questo prezioso prodotto locale a ottenere il prestigioso riconoscimento europeo.