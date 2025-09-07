Il centrosinistra giovinazzese nuovamente unito

«Non è solo una foto: è la prova di una comunità politica che intende fare squadra e scegliere l'unità come valore e come metodo.Uniti oggi nelle battaglie quotidiane, uniti domani con lo sguardo alle prossime elezioni, per costruire insieme un'alternativa forte, credibile e concreta per la nostra città. Massimo comune divisore: il futuro e il benessere di Giovinazzo e di noi Giovinazzesi!».Così in un post social,ha lanciato di fatto la coalizione di centrosinistra alle prossime consultazioni comunali, in programma nel 2027. Da mesi la vicinanza traè evidente, col nome di Gianni Camporeale in rampa di lancia per correre a sindaco. Con tanto di benedizione del segretario regionale del PD, Domenico De Santis, e dell'esponente della segreteria nazionale di SI, Nico Bavaro.Nella foto che pubblichiamo ci sono anche, segretario cittadino dei Dem,, consigliere comunale di Sinistra Italiana,, già vicino a Civica 22, con incarichi tra i moderati di centrosinistra, ed il consigliere di PVA,già presidente del movimento e tra i principali esponenti del centrosinistra cittadino.Proprio da PVA questa foto è stata rilanciata con il medesimo post.Prove tecniche di unità a sinistra per scalzare da Palazzo di Città la coalizione che sostiene Michele Sollecito, non senza reiterati abboccamenti con alcuni esponenti che in precedenza sostenevano la maggioranza. La lunghissima rincorsa è iniziata già con un anno e 10 mesi di anticipo.