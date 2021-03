Ladri di casseforti in azione: l'ultimo colpo (stavolta andato a segno) è avvenuto in piena notte e senza che nessuno si accorgesse di nulla ai danni dell'di via Bari: i banditi sono scappati con l'incasso, pari a. La caccia è immediatamente scattata con igiunti sul posto per i rilievi di rito.I militari della, dopo aver effettuato il sopralluogo e completato i rilievi, stanno indagando per cercare di risalire all'identità dei malfattori. Fatto sta che ancora una volta, a poco più di un mese dall'ultimo tentativo (la sera del 14 febbraio scorso, nda) una banda di ladri - forse la stessa? - ha messo a segno un colpo raggranellando l'incasso. Secondo una prima ricostruzione i ladri sono entrati in azione in, tra la tarda serata di ieri e l'alba di oggi.I malviventi, approfittando dell'area in cui è ubicato il supermercato, una zona alla periferia sud, si sono introdotti all'interno perforando un muro sul retro. Strada spalancata, dunque, per la banda che in pochi minuti ha fatto irruzione concentrandosi sulla cassaforte, asportandola (molto probabilmente è stata aperta poi in un luogo sicuro, nda) e depredando l'intero contenuto custodito all'interno: l'incasso di. Poi si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce.Solo questa mattina, alla riapertura, i dipendenti si sono accorti della razzia consumata chiedendo l'intervento dei, ai quali sono affidate le indagini. Al vaglio degli investigatori, come da prassi per azioni di questo genere, anche le immagini delledel supermercato e della zona.