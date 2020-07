Inaugurato da una sola settimana e già preso di mira dai ladri. Hanno agito a colpo sicuro, disattivando il sistema d'allarme e tentando di sabotare pure quello di videosorveglianza, i banditi che, durante la notte scorsa, hanno colpito il nuovissimo, ubicato in via Giovinazzesi nel Mondo.L'episodio è avvenuto in un arco temporale compreso fra le ore 02.00 e le ore 05.00 e sul colpo sta svolgendo le indagini la: i ladri sono entrati dal retro, da un ingresso secondario, all'interno della struttura inaugurata il 15 luglio scorso (e preoccupa il fatto che il furto sia avvenuto a soli sette giorni dall'apertura, nda). Una volta all'interno del supermercato, si sono infilati negli uffici, in vista dell'assalto finale, quello allaIl forziere era incassato all'interno del muro, ma questo non ha rappresentato certo un ostacolo insormontabile per i banditi che, all'appuntamento per il furto, si sono presentati dotati di arnesi per lo scasso. Sono così riusciti a sradicarlo per portarlo via. All'interno c'era una somma in contanti ancora non quantificata in modo preciso dal titolare, ma compresa tra i. La scoperta è avvenuta questa mattina, all'apertura, avvenuta intorno alle ore 05.00.Sul posto sono stati chiamati ie quelli della, ma le indagini non sembrano semplici: non è dato ancora sapere in quanti abbiano agito. Al vaglio i filmati delle telecamere del, nella speranza che possano aver immortalato il colpo.