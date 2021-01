Un tentativo di furto è stato sventato ieri sera, grazie al tempestivo intervento della. Ignoti, almeno due persone, hanno cercato di fare irruzione neldi via Giovinazzesi nel Mondo, non nuovo ad episodi simili, anche forse a causa del fatto che lo stabile è ubicato in periferia.Intorno alle ore 21.10, dunque,(che ha attivato il sistema nebbiogeno, nda) pervenuto alla sala operativa dell'istituto di vigilanza di Molfetta. A Bitonto, nelle scorse settimane, si sono verificati già altri tentativi di furto, quindi la segnalazione di un possibile raid da parte di qualche banda ha destato subito una certa apprensione. Laha inviato sul posto due pattuglie, che, una volta arrivate assieme ai, non hanno trovato nessuno.Il controllo del perimetro ha portato a due scoperte: la recinzione era stata divelta, mentre una porta era stata manomessa. I ladri, che puntavano alla cassaforte, non sono comunque riusciti a entrare e sono fuggiti, probabilmente, nel momento in cui hanno scorto le pattuglie in arrivo. La notte li ha aiutati, i malviventi sono riusciti. Sul posto è stato chiamato il titolare, il quale ha svolto un controllo, senza riscontrare furti di merce o di denaro dalle casse.Sul tentato furto sono adesso in corso le indagini della. I militari hanno acquisito le immagini delle telecamere. Come detto, si tratta di un'attività commerciale spesso nell'obiettivo dei malviventi. Il 22 luglio dello scorso anno, ilinaugurato da una sola settimana, fu già preso di mira dai ladri.