L'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune attiva lo smart working

Attiva la modalità del lavoro da casa anche l'Lo fa attivando due numeri utili da chiamare negli orari lavorativi:. Per chi ne avesse necessità si potranno contattare gli uffici anche attraverso la mail heis@urpcomunedigiovinazzo.it Di giorno in giorno sarà quindi aggiornata la pagina Facebook "Ufficio Relazioni con il Pubblico Comune di Giovinazzo".La decisione è giunta in ossequio alle norme governative e regionali di contenimento del contagio da Coronavirus. Le disposizioni resteranno in vigore sino al 3 aprile prossimo.