L'I.C. Bosco-Buonarroti piange la prof. Rosalba Valenza

Si è spenta all'età di 56 annidocente di italiano e storia all'I.C. San Giovanni Bosco - Buonarroti di Giovinazzo. Professionista stimata da tutto il mondo culturale bitontino, è venuta a mancare ieri, 20 ottobre.Tantissimi i messaggi degli alunni e dei colleghi, sorpresi dalla sua prematura scomparsa.«Perdere qualcuno fa sempre male, ma a maggior ragione quando si parla di una grande donna, con la testa sulle spalle e il sorriso sempre sulle labbra. Ho avuto la fortuna di conoscerla prima come mia professoressa e fino a qualche settimana fa come collega. Non ci sono parole degne per esprimere questo dolore - ha affermato Maria Dorotea Caputo educatrice e collega di Rosalba -è giusto che tutti sappiano la professionalità e specialmente la bellezza della persona che tutti i giorni mostrava di essere. La grande famiglia della Buonarroti non sarà la stessa senza di lei».«Solare, colta, gentile, disponibile e madre con i suoi studenti», ha invece ricordato Domenico suo ex alunno.«Non potrò mai dimenticare la sua allegria e la dedizione per il suo lavoro…è stata una docente modello, ma prima ancora una persona magnifica!», ha invece ricordato Gianni, anch'egli ex studente.Sgomento e cordoglio è giunto anche dall'ex sindaco di Giovinazzo, Tommaso Depalma, che ha scritto sul suo profilo Facebook: «Ciao Rosalba, che dirti. Siamo con tanti pensieri che fanno fatica a diventare parole. È una giornata che ci farà sentire per sempre più soli, impotenti e sgomenti. Sei stata un' amica speciale e non perché già adesso vediamo e sentiamo il vuoto della tua mancanza.Sei stata speciale perché hai coperto ogni dolore con questo tuo meraviglioso sorriso. Hai affrontato ogni tormenta con la tua dolcezza.Leggo dello sgomento di genitori e alunni che ti hanno conosciuto come insegnante, apprezzata come formatrice e come madre. Figurarsi noi. I tuoi amici, quelli di tutte quelle volte che potevamo vederci e sfotterci. Tutte le volte era una vera gioia averti fra noi. Ora non ho idea di come saranno i nostri giorni senza di te. Ma sappiamo che potremo trovare forza e voglia di non arrenderci, pensando a te, al tuo esempio di coraggio. La tua dolcezza direttamente proporzionale alla tua forza interiore che non ti ha mai fatto indietreggiare dalla sofferenza, dalle difficoltà e infine dal destino segnato. Io e i tuoi amici veri, saremo per sempre testimoni del tuo esempio che sono certo ritroveremo negli occhi di Mauro, Pasquale e il tuo amato Nicola che è stato tuo splendido compagno di un cammino accidentato. Sorridici sempre da lassù e perdonaci se forse, anzi sicuramente non siamo stati alla tua altezza. Tom e gli amici veri».Il rito funebre sarà celebrato questo pomeriggio, venerdì 21 ottobre, alle 16, presso la Basilica dei Santi Medici, a Bitonto.