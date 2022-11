"Good & Evil", un musical nel ricordo di Rosalba Valenza

7 foto "Good & Evil" - il musical delle scuole

La proficua sinergia e unità d'intenti fra quattro istituti scolastici del territorio ha portato alla messa in scena del musicalnell'ambito del Progetto "Piano delle Arti", svoltosi nella serata di martedì 8 novembre nell'Auditorium "Don Tonino Bello" annesso alla Parrocchia Immacolata a Giovinazzo. Si è trattato di una replica da "tutto esaurito" dello spettacolo che è stato presentato, con grande successo, lo scorso 14 giugno a Molfetta presso l'Anfiteatro di Ponente. Il musical "Good & Evil" è stato realizzato grazie ai finanziamenti del Progetto "Let's Ciak!", classificatosi al quarto posto della graduatoria nazionale di un avviso pubblico promosso dal Ministero dell'Istruzione e risultato unico progetto finanziato in Puglia. Tra le scuole che vi hanno preso parte c'è la scuola secondaria di primo grado "M. Buonarroti", insieme a tre scuole superiori di Molfetta.Tutto esaurito dunque per una rappresentazione ben riuscita che ha saputo emozionare i presenti. Emozione resasi ancora più tangibile quando è stata ricordata la figura di Rosalba Valenza, professoressa indimenticata recentemente scomparsa, faro per tanti studenti e studentesse. A lei è stato dedicato l'intero spettacolo e la foto che abbiamo scelto per la home è emblematica.Lo spettacolo racconta la storia di una donna che fa esperienza con le varie sfaccettature del male, da cui emerge come una fenice per vivere il bene e l'amore. La protagonista, volutamente senza nome perché ogni donna possa identificarsi in lei, è il simbolo della forza e determinazione delle donne e della loro incrollabile fiducia nel futuro. È un omaggio alla donna alla sua forza e bellezza che emergono anche dai suoi occhi; la donna che è musa per artisti, cantanti e poeti e che ha la capacità di imparare anche dalle esperienze negative. L'iniziativa ha racchiuso in sé elementi da evidenziare quali l'entusiasmo e l'impegno degli studenti, la collaborazione tra di essi in clima positivo intriso di unità d'intenti e aspetto molto importante l'attenzione al principio dell'inclusione scolastica di alunni diversamente abili. Nel musical "Good & Evil" sono stati eseguiti dal vivo brani tratti da celebri musical come Sister Act 2, Grease, Notre Dame de Paris, Romeo e Giulietta, Mamma Mia e brani di Freddy Mercury leader dei Queen. L'inizio strepitoso a Giovinazzo è stato affidato all'esecuzione di "Bohemian Rhapsody", celebre brano dei Queen.Le comunità scolastiche dell'ITET Gaetano Salvemini (Scuola capofila), il Liceo Fornari, l'IISS Mons. A. Bello, tutte tre di Molfetta, l'I.C. Bosco-Buonarroti di Giovinazzo e l'Associazione "Musica Insieme" di Molfetta, hanno in modo proficuo attuato una collaborazione tra loro nella valorizzazione della musica, del canto, del teatro e dell'arte, mettendo in scena il Musical "Good & Evil" con la regia e sceneggiatura della prof.ssa Rita Campi. La sinergia tra studenti e docenti, resa possibile perché ampiamente supportata dai Dirigenti degli Istituti coinvolti: Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese, Prof. Luigi Giulio Domenico Piliero, Prof.ssa Maria Paola Scorza, ha dato a tutti la possibilità di esprimersi, di vivere una bellissima esperienza profumata di arte a tutto tondo.Il coordinamento musicale è stato curato dai docenti prof.ssa Anna Maria Grazia De Ceglia, prof. Fedele De Palma, prof. Paolo Fiorentino, prof.ssa Giovanna Panunzio, prof.ssa Marta Cappelluti. Nel ruolo di curatrice della parte musicale la prof.ssa Rosanna Cassano, mentre è stata la prof.ssa Gabriella Altomare a curare la parte scenica. La coreografia è stata curata dalla prof.ssa Vincenza Palmiotto e da Claudia Azzollini. Il prof. Fabio Modesti è stato impegnato nel coordinamento tecnico e scenografico, mentre la prof.ssa Maria Irene Amato si è occupata della comunicazione.A rappresentare l'amministrazione comunale di Giovinazzo è stato Michele Fiorentino, consigliere comunale della maggioranza guidata dal sindaco Michele Sollecito, impossibilitato a partecipare. Ecco il pensiero espresso dal consigliere comunale a fine spettacolo. «Queste iniziative sono importanti per la formazione degli studenti, che permettono agli stessi di affrontare tematiche sociali profonde su cui riflettere, attraverso la musica, la danza e la recitazione. Va apprezzata una scuola che promuove queste iniziative facendo rete». Sul finale il plauso espresso con grande soddisfazione dai dirigenti scolastici per il risultato più che positivo raggiunto e per l'impegno messo in campo dagli alunni e dai docenti.