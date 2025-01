L’agenzia “I Monelli” brinda ai suoi 25 anni di intelligenza non artificiale

Avere una convinzione da perseguire, un'idea fissa, come un, nonostante i tempi che cambiano e le sfide ogni giorno mutevoli in un settore in velocissimo aggiornamento. Il pallino de "I Monelli" è quello dellee in special modo quelle idee che prendono forma nellae negliNata nel gennaio 2000, "I Monelli" è un'agenzia di comunicazione che ha sempre prestato i maggiori sforzi creativi nella realizzazione di eventi e spettacoli.Dopo oltre 20 anni di vita a Corato, nel 2023 l'agenzia è approdata a Molfetta, con una nuova spaziosa sede, nuovi importanti investimenti, solide partnership e tanta voglia di crescere.Tra una campagna di comunicazione e l'altra, spesso al fianco delle piùdel territorio,, con bensulla torta: traguardo non di poco conto nel loro settore, spesso eccessivamente frenetico per starne al passo, conche accelerano, svoltano e si affermano in tempi talmente rapidi che – quando impari a conoscerli – già sono cambiati.Se da un lato fa sempre più parlare di sé, in quel preoccupante limbo tra angosciante minaccia per il lavoro creativo e strumento prezioso ma forse troppo veloce da dominare, la realtà de "I Monelli" parla molto aldel mondo della comunicazione, sia nella fase di sviluppo creativo, nell'incontro convergente tra creativi in un ufficio che è un open space senza muri divisori, con brain storming che fluiscono tra le scrivanie, sia nella realizzazione, quando il tocco umano delle mani ha un ruolo essenziale: per il "click" decisivo della fotocamera, per rinforzare l'ultima vite del "ferro" sul palco, per stringere quelle degli ospiti prima di uno speech, per dare il via a una campagna promozionale sui social.Con un curriculum che spazia dalla content creation alle(cavallo di battaglia sono iallestiti sul porto di Trani per il Premio letterario Fondazione Megamark), dalle squadre di sorridenti promoter nei tour di "Battiti" agli altissimi alberi di Natale fatti di luminarie, l'agenzia ha avuto una visione privilegiata sul cambiamento che ha investito vorticosamente il mondo della comunicazione e degli eventi: dagli albori dei social network alla travolgente vitalità degli, dai piccoli congressi aziendali ainei quali le imprese si raccontano con modalità molto diverse da quello che accadeva in passato, verso nuovi linguaggi e con tanti progetti legati alla solidarietà e alla beneficenza.Anche nei momenti in cui la collisione con la realtà della pandemia ha segnato un momento nero per la event industry in tutto il mondo, "I Monelli" sono stati un esempio virtuoso di crescita e investimenti, anche nel personale: una tenacia che si è tramutata in trasformazione, in adeguamento a nuovi linguaggi e nuovi spazi, più digitali e virtuali, ma sempre convintamente umani.In 25 anni l'avanzamento tecnologico ha generato per il mondo della comunicazione una metamorfosi senza precedenti, di pari passo con una rivoluzione totale delle nostre abitudini quotidiane: dai floppy trasportati a mano per la consegna in tipografie all'immediatezza dei file inviati in cloud in pochi secondi, dalle pesanti telecamere con ancora più pesanti monitor a tubo catodico alla leggiadra portabilità di uno smartphone, fino all'avanzata dell'intelligenza artificiale, che può diventare valido assistente, ma mai sostituto della mente creativa.Con queste basi, dopo 25 anni di sfide, cambiamenti, evoluzioni e tanti progetti da realizzare, "I Monelli" credono ancora in una comunicazione autentica, umana, in cui le idee, soprattutto le più vivaci e testarde, vinceranno sempre sui "copia-incolla" senz'anima. Sarà forse questo il segreto della longevità? Senza presunzioni, con tanto studio, orecchie sempre attente alle esigenze dei clienti e soprattutto tanto cuore. Necessariamente umano, non artificiale.