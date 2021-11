Fanno irruzione in un'azienda di Giovinazzo, caricano su un'auto numerosi, ma vengono intercettati dallee fuggono via. Inizia da qui un inseguimento lungo le strade rurali, concluso con la fuga impunita dei ladri. La refurtiva è stata recuperata, alla pari della vettura, risultata rubata.Tutto è avvenuto intorno alle ore 19.30 di ieri sera, quando alcuni banditi, dopo aver fatto irruzione in un'azienda agricola in contrada Piscina 4 Pile e aver divelto la porta d'ingresso del magazzino, hanno caricato la refurtiva in un'auto, una. È stato in quegli istanti che dalla centrale operativa deldi via Gioia è giunta sulle radio una segnalazione: si era appena attivato l'allarme antifurto. È stata smistata un'altra pattuglia ed è stata allertata laAlla vista delle, i ladri, che avevano da poco finito di caricare all'interno della vettura la merce, si sono dati alla fuga, spingendo al massimo sul pedale dell'acceleratore. N'è scaturito un inseguimento proseguito sino in contrada Termite, quando i malviventi hanno preferito abbandonare l'auto e dileguarsi a piedi per le campagne, favoriti dal buio. Le ricerche sono proseguite incessanti sino a tarda ora, ma sembra che i ladri siano riusciti a sgattaiolare chissà dove.Le indagini sono condotte dalla: gli agenti, giunti in ausilio, hanno accertato come lalasciata sul posto fosse stata rubata due mesi fa a Corato. All'interno, inoltre, è stata trovata l'intera refurtiva:che sono già tornati al legittimo proprietario. Le indagini proseguono.