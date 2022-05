Iniziati i lavori al campo da gioco del "De Pergola" (FOTO)

6 foto Lavori al campo "De Pergola"

Sono partiti da alcuni giorni i lavori al campo da gioco deldi Giovinazzo, impianto per troppi anni lasciato al degrado e privo di una società di calcio che potesse dirsi davvero padrona di casa.Nei mesi scorsi l'assessorato ai Lavori Pubblici ed allo Sport, guidato da, ha intercettato circaper il rifacimento del campo in erba sintetica (sarà una primissima volta a Giovinazzo), realizzazione di una pista di atletica leggera, di un campo di calcio a 5, oltre a lavori di efficientamento energetico che porteranno anche a torri faro. Un primo step di fondi era stato di 640mila euro ed il secondo aveva portato nelle casse comunali 1.783.000 euro.«Passo dopo passo, fino alla meta - aveva commentato entusiasta il sindacosui canali social - Se lotti e ci metti il cuore, prima o poi riesci a farcela». Sabato scorso era stato il candidato sindaco dell'attuale maggioranza,a parlare di «un campo da gioco che non si era mai visto a Giovinazzo».A spiegare meglio questa fase del cantiere è stato proprio l'assessore Gaetano Depalo: «I lavori procedono celermente dopo una breve pausa dettata dalla necessità di approvvigionamento dei materiali - ha detto a GiovinazzoViva - che spesso scontano le dinamiche connesse con la pandemia ed ultimamente anche del conflitto in corso.In questi giorni - ha continuato Depalo - è stato completamente rimosso lo strato di pozzolana e sono state scavate le canaline di drenaggio delle acque meteoriche sia del campo che della pista di atletica. I lavori, se non ci saranno ulteriori difficoltà, dovrebbero essere conclusi entro settembre».