Infezioni da Covid più che raddoppiate a Giovinazzo in un mese

L'ANALISI DEI DATI PER FASCIA D'ETÀ

IL RIEPILOGO DA INIZIO PANDEMIA

Torna dopo un periodo d'assenza l'aggiornamento comunale sui casi di Covid-19 a Giovinazzo, che fotografa una situazione simile a quella di diverse settimane fa, la peggiore degli ultimi tre mesi.Al 13 aprile (data dell'ultimo rilievo) a Giovinazzo c'erano 422 positivi al Sars CoV2 tra i residenti, ma il picco c'era stato il 6 aprile con 456. Si tratta del peggior dato dal 19 gennaio scorso. Sono tornati i ricoveri (2, un non vaccinato ed una persona anziana), ma non si registrano giovinazzesi in terapia intensiva. La maggior parte dei casi attuali riguardano pazienti che avendo fatto le tre dosi di vaccino sono paucisintomatici o addirittura asintomatici.In totale da inizio pandemia sono 4173 i giovinazzesi che hanno contratto il virus su una popolazione di circa 19.700 abitanti, mentre i guariti sono stati 3.734. Dal marzo 2020 ad oggi sono morte per Sars CoV2 o per sue dirette conseguenze 17 persone e l'ultimo decesso è risalente al maggio del 2021, quasi un anno fa. La vittima più anziana aveva 91 anni, la più giovane 57 anni.Dal 6 al 13 aprile sono stati registrati 18 casi tra bimbi e bimbe dagli 0 ai 9 anni, 31 tra i 10 ed i 19 anni, 22 contagi tra i trentenni, ben 42 infezioni tra i 40enni, 33 contagi tra i 50 ed i 59 anni, altri 32 tra i sessantenni, 30 tra gli ultrasettantenni, 9 tra gli over 80 e 4 tra chi ha superato i 90 anni. E questi ultimi dati sono quelli che fanno forse maggiormente paura.0-9 anni: 330 casi10-19 anni: 531 casi20-29 anni: 512 casi30-39 anni: 565 casi40-49 anni: 685 casi50-59 anni: 616 casi60-69 anni: 422 casi70-79 anni: 298 casi80-89 anni: 159 casiover 90: 55 casi