Indice della criminalità. Quanto è sicura l'Area Metropolitana di Bari?

C'è anche l'Area Metropolitana di Bari fra le prime dieci province italiane per furti d'auto: 6850 le denunce, ben 548.3 ogni 100 mila abitanti secondo la classifica de "Il sole 24 ore" che fotografa le denunce registrate relative al totale dei delitti commessi sul territorio barese nel 2019Le variazioni sono estremamente positive se paragonate all'anno precedente (rispetto al, e questo bisogna evidenziarlo, nda) ma la Provincia di Bari, che nella classifica generale dei reati si piazza alcon, preceduta da Foggia e seguita da Brindisi, si conferma terra di approvvigionamento di veicoli, poi instradati in traffici internazionali o cannibalizzati e sfruttati per alimentare il mercato dei pezzi di ricambio.E nel 2020, invece? Il database interforze sull'attività criminale, gestito dal dipartimento di, registra un calo in media deldei delitti commessi e denunciati durante i primi sei mesi dell'anno. Dal 1 gennaio al 30 giugno, ad esempio, in tutta la Puglia, i furti d'auto hanno subìto un calo delsoprattutto a causa delle limitazioni alla libertà di circolazione, un fatto eccezionale che ha ovviamente influito su questo tipo di reato.A far calare il numero delle denunce, inoltre, anche gli appositi servizi di controllo del territorio urbano e rurale che le unità della, deie dellacontinuano sistematicamente a svolgere nei confronti di criminali specialisti che dapprima rubano, poi smontano, tagliano e depredano - per farne pezzi e alimentare così il redditizio mercato clandestino della vendita dei ricambi - e infine incendiano auto rubate in tutto l'hinterland barese.Tuttavia il numero delle denunce per i furti d'auto (merita un focus a parte il business dei suv delle società di noleggio, in forte crescita negli ultimi anni, appetibili per i ladri che in esse trovano un prezioso bacino di vetture di ultima generazione, nda) sembra ormai un trend consolidato, così come la diminuzione dei veicoli recuperati nelle campagne, in quella che rappresenta una vera piaga del territorio da parte di bande che scorrazzanoLe auto prese di mira spariscono in pochissimo tempo, in alcuni casi addirittura in un pugno di minuti: le auto, spiegano gli investigatori, vengono rubate in base alla precisa richiesta che arriva dei pezzi di ricambio, portate ad una folle velocità () lungo la strada provinciale 231 fra il nord barese e il sud foggiano (in particolar modo a, «lo snodo principale del più grande mercato di autovetture rubate», nda) occultate e infine cannibalizzate.Un fenomeno sempre in fermento che, secondo gli investigatori, vede coinvolte vere organizzazioni criminali al cui interno opera unadedita al furto del mezzo, lache seziona le auto e infine unain grado di ripulire i pezzi nei circuiti dei demolitori compiacenti -, una città di circa 60mila abitanti, ha all'incirca-, utilizzando anche documentazione apparentemente lecita.I mezzi di cui i ladri dispongono non sono certo rudimentali, ma di quelli sofisticati: ilper schermare i segnali gps oppure il lettore, codificatore delle chiavi. Ma ci sono anche quelli che rubano un'auto spingendola con un'altra. Anche in pieno giorno, ma sempre con spregiudicata disinvoltura.