In streaming le celebrazioni cittadine per la Settimana Santa. Il programma

IL PROGRAMMA DELLA SETTIMANA SANTA



IL MESSAGGIO DEI PARROCI

La Pasqua sarà rigorosamente a porte chiuse. Tutti i riti attesi e fissati per la Settimana centrale per tutta la cristianità ci saranno, ma non potranno essere aperti ai fedeli. Vietate anche le processioni.Sarà così anche a Giovinazzo, dove i sacerdoti delle parrocchie cittadine si riuniranno nella chiesa dell'Immacolata e celebreranno insieme tutte le messe del calendario di preparazione alla Santa Pasqua. Tuttavia, i fedeli non verranno esclusi dai momenti di preghiera e di comunione e potranno perciò seguirli in diretta streaming dalla pagina FacebookSi comincerà domenica 5 aprile, quando la. Poi, si entrerà nel vivo della Settimana Santa con, la commemorazione della morte di Gesù die laL'intensa settimana di preghiera e riflessione sulla Passione e Morte di Cristo culminerà il 12 con la domenica di Pasqua, giornata in cui«Ci auguriamo con tutto il cuore che questa eccezionale situazione di emergenza che ci costringe a rimanere nelle nostre abitazioni, non porti più di qualcuno a considerare inutile e senza valore questo modo alternativo di partecipare al mistero centrale della nostra fede – spiegano in un post i sacerdoti delle parrocchie cittadine -. Questo nostro pensiero è rivolto a tutti, in particolare alle famiglie e ai giovani che fino ad ora hanno vissuto i momenti liturgici della Settimana Santa nelle proprie parrocchie. Anzi - concludono -, siamo certi che quella di quest'anno».