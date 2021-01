In Puglia superate le 10mila vaccinazioni contro il Covid

La campagna vaccinale contro il Covid-19 prosegue a ritmi discreti nella nostra regione, nonostante una serie di criticità evidenziate dal personale medico.Il report conclusivo della giornata di ieri, 4 gennaio, racconta divaccinazioni effettuate, pari aldelle dosi consegnate a fine anno (25.855). La Puglia è la regione meridionale con la maggior percentuale di dosi adoperate, primato condiviso con la vicina Basilicata.Secondo quanto riportato dal report della Presidenza del Consiglio, del Commissario al Covid e del Ministero della Salute, in Italia si sono vaccinatesomministrazioni di quello prodotto dalla Pfizer-BioNTech.Resta saldamente il Lazio la regione con la maggior percentuale di vaccinazioni effettuate nel Paese, 28.134, che sono pari al 61,4% del totale di quanto ricevuto. Le operazioni proseguono a buon ritmo anche in Toscana, in Veneto e nella Provincia Autonoma di Trento.Fermo il Molise con 50 somministrazioni e l'1,7% delle fiale consegnate utilizzate.