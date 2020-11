In Puglia positivo il 25,32% dei tamponi processati. 40 i morti, record negativo

La suddivisione dei decessi per provincia

La situazione a Giovinazzo

Il dato pugliese aggiornato

Lunedì nerissimo in Puglia per la lotta al Covid-19. Nella nostra regione sono infatti decedute 40 persone, un record da inizio pandemia. Ben 20 hanno riguardato persone residenti nel barese, 18 erano della provincia di Foggia, una vittima risiedeva nel tarantino ed un'altra nel Basso Salento.Da inizio pandemia sono decedute in Puglia ben391 Provincia di Foggia337 Area Metropolitana di Bari128 Provincia Bat107 Provincia di Taranto105 Provincia di Lecce94 Provincia di Brindisi11 residenti fuori regioneNella serata di ieri, 23 novembre, il Sindaco Tommaso Depalma ha reso noto che attualmente a Giovinazzo ci sono 143 persone che lottano contro il virus, molte delle quali per fortuna in isolamento domiciliare. Da inizio seconda ondata sono guarite una sessantina di persone (dato approssimativo per via della cancellazione dei guariti dal database regionale), mentre i decessi sono stati 3, uno in marzo e due in novembre.Nelle ultime 24 ore la Puglia ha fatto registrare 980 nuovi positivi al Covid-19 su appena 3.869 tamponi effettuati, pari addirittura al 25,32% del totale. Un dato decisamente inquietante.I casi attualmente positivi in Puglia sono quindi 31979, il 5.3% dei quali è ricoverato in ospedale (1690, 53 in più rispetto a domenica) mentre il 94.7% (30289 persone) è in isolamento domiciliare.194 pazienti (pari allo 0.6% di tutti i casi attualmente positivi) sono al momento in terapia intensiva su 522 posti di questo tipo disponibili negli ospedali pugliesi a seguito del potenziamento della rete regionale, per una occupazione dei letti pari al 37.16%. Altro elemento su cui riflettere.