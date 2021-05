In Puglia isolati altri due casi di variante indiana ed uno di "simil-nigeriana"

Il laboratorio del Policlinico di Bari ha individuato nella giornata di ieri, 5 maggio,in provincia di Lecce e un caso dinel Barese, la prima in Puglia.In tutto, quindi, sono cinque i casi di variante indiana in Puglia, conteggiando anche i due confermati martedì che appartengono, però, ad un focolaio diverso. I campioni erano stati inviati al laboratorio di riferimento regionale dal Dipartimento di prevenzione di Lecce la settimana scorsa.È stata inoltre individuata una nuova variante, così definita perché appartenente alla stessa "famiglia" di quella diffusasi nella Stato africano, ma con più mutazioni nella proteina spike e in altre porzioni del virus. Il ragazzo con infezione provocata da questa variante era stato ricoverato con polmonite bilaterale in un ospedale della Città Metropolitana di Bari e dimesso la settimana scorsa.«Tale riscontro è rilevante in termini di sanità pubblica ed evidenzia come sia fondamentale l'attività di sequenziamento implementata dall'Aouc Policlinico al fine di supportare le attività di controllo dell'epidemia sul territorio regionale e il contact tracing», ha infine spiegato la professoressa, responsabile del Laboratorio Covid del Policlinico di Bari.