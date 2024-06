Festa Sacro Cuore di Gesù, a Giovinazzo il concerto dei Boomerang

La tribute band dei Pooh si esibirà in piazza Sant'Agostino

Entrano nel vivo i festeggiamenti in onore del, organizzati dall'omonima associazione maschile presieduta da Michele Depalo, sotto il coordinamento di don Cesare Pisani e della parrocchia Sant'Agostino.Domani, sabato 22 giugno, la santa messa vespertina delle ore 19.00 sarà presieduta da don Francesco De Leo.Al termine la grande novità di questa edizione: alle 21.00, in piazza Sant'Agostino, si esibiranno i, la official tribute band deiche farà rivivere le melodie di uno dei gruppi più longevi e centrali della musica leggera italiana.Si canterà tanto e sarà il prologo alla grande festa esterna della domenica, che culminerà con la processione della sacra effigie.