Impennata di contagi in Puglia: 80 in un un giorno. Ci sono anche 3 morti

TRE DECESSI NELLE ULTIME ORE

LA SUDDIVISIONE DELLE VITTIME PER PROVINCIA



LE DICHIARAZIONI DI SANGUEDOLCE

LA NUOVA SITUAZIONE

Sono ben 80 i nuovi casi di positività al Covid-19 riscontrati in Puglia nelle ultime ore, su 3.886 tamponi effettuati, numero sempre molto alto che dimostra lo sforzo per rintracciare più positivi possibile. Degli 80 nuovi contagiati,, 24 nel tarantino, 13 in Capitanata, 12 nella Bat, 2 nel brindisino, 1 nel leccese e 3 sono i casi che fanno riferimento a persone non residenti in regione o stranieri.Il totale dei contagi da inizio emergenza sanitaria è quindi salito a 5.624 su 316.840 test effettuati.Purtroppo la Puglia torna a piangere i suoi morti. Nelle ultime ore ci sono stati 3 decessi, uno nel barese e due in Salento. Il totale delle vittime in regione è ora di 560, 155 nella nostra Città Metropolitana, 1 a Giovinazzo.161 Provincia di Foggia155 Città Metropolitana di Bari83 Provincia di Lecce63 Provincia di Brindisi62 Provincia Bat33 Provincia di Taranto3 residenti fuori regioneCosì Antonio Sanguedolce, direttore ASL Bari, ha commentato il nuovo dato:Gli attualmente positivi in Puglia sono 986 (8 a Giovinazzo, almeno ufficialmente, ma un caso è in via di negativizzazione). Di questi 154 sono ricoverati in ospedale, 7 sono in terapia intensiva al Policlinico di Bari, 830 sono quelli che si stanno curando in isolamento domiciliare e per 2 casi non è stato confermato né se si trovano in isolamento domiciliare né se sono compresi nel computo dei ricoverati. Sono invece guariti 4.078 pugliesi, ben 11 nelle ultime ore.