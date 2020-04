Impennata del contagio in Puglia: 13 morti e 127 nuovi casi

Il presidente della Regione Puglia,sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, ha riportato ieri sera i dati relativi al contagio da Coronavirus in Puglia. Nella nostra regione sono stati effettuati 1.979 test per l'infezione da Covid-19 e sono risultati positivi 127 persone nelle ultime 24 ore, così suddivisi:39 nella Provincia Bat;11 nella Provincia di Brindisi;41 nella Provincia di Foggia;10 nella Provincia di Lecce;8 nella Provincia di Taranto;1 fuori regioneSono stati registrati ieri anche 13 decessi:4 in provincia di Foggia, 2 nella provincia Bat, 1 in provincia di Taranto. Il totale è quindi purtroppoDall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 22.059 test ed il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 2.444 così divisi:177 nella Provincia Bat;257 nella Provincia di Brindisi;605 nella Provincia di Foggia;378 nella Provincia di Lecce;190 nella Provincia di Taranto;25 attribuiti a residenti fuori regione;5 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.L'incremento dei casi totali tra domenica e lunedì è pertanto del 5,48%, mentre i nuovi casi su tamponi sono il 6,42% del totale, in calo rispetto alla scorsa settimana. Da inizio pandemia, in Puglia sono risultate positive 2.444 persone.I guariti ora24 in più rispetto alle 24 ore precedenti, ma le persone ospedalizzate sono arrivate a 625. Diminuite sensibilmente, però, le presenze di pazienti in terapia intensiva: ce ne sono 97, ben 62 in meno rispetto al dato fornito domenica sera.