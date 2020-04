Illuminazione pubblica: interventi nel centro storico, in piazza ed in zona 167

4 foto Nuove lampade e lavori in zona 167

Nuove lampade al led nel borgo antico di Giovinazzo. Sono state installate già nelle scorse ore, dafino a tutto il perimetro della centralissima. Si tratta di interventi di ammodernamento dei punti illuminanti programmati dall'Assessorato ai Lavori Pubblici guidato daI lavori sono il frutto di un finanziamento ministeriale che ammontae stanno permettendo la sostituzione delle vecchie lampade al sodio, con una tecnologia più moderna al led, che comporterà anche un notevole risparmio energetico e delle operazioni di manutenzione future.Infine l'Ente comunale, in accordo con Enel, sta procedendo adla linea aerea di elettrificazione nella zona 167 del quartiere Immacolata, con un particolare riguardo alle zone in prossimità delle aeree giochi per bambini.Per la prossima settimana, come annunciato dal Sindaco Tommaso Depalma nella nostra diretta di lunedì scorso, riprenderanno una serie di cantieri in tutta la città, primi fra tutti quello della Cittadella della Cultura.