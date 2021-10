Il virus arretra a Giovinazzo: i nuovi dati

Nuovi incoraggianti dati sull'epidemia da Covid-19 sono arrivati nelle scorse ore dal Comune di Giovinazzo.Cala il numero degli attualmente positivi, sceso dagli 8 del 29 settembre ai 3 del 6 ottobre (-5), a testimoniare l'efficacia della campagna vaccinale che ha ormai coinvolte oltre il 90% della popolazione over 12.Da inizio pandemia sonoi giovinazzesi contagiati dal Sars CoV2 (nessuno dal 3 al 7 ottobre) esono coloro i quali sono guariti (+5 dall'ultimo rilevamento). Le vittime sono state, in 7 sono deceduti nel 2020 e 10 hanno perso la vita a causa del virus e dei suoi effetti nel 2021. La vittima più giovane aveva 57 anni, il più anziano 91 anni. Su Giovinazzo non si registrano ufficialmente decessi dalla metà di maggio.Il picco di contagi degli ultimi mesi si è avuto il 24 agosto, quando sul territorio comunale c'erano 15 positivi. Poi un calo costante, tranne il nuovo balzo in avanti del virus (10) tra il 18 ed il 19 settembre scorso. Da quelle date in poi vi è stata un'ulteriore lenta ma costante discesa dei contagi a Giovinazzo.Va anche sottolineato che, grazie alla campagna vaccinale, non si riscontrano infezioni da Covid-19 nella popolazione over 60 dal 16 settembre e negli ultracinquantenni addirittura dal 12 agosto scorso. Da inizio pandemia è proprio la fascia d'età tra i 50 ed i 59 anni la più colpita a Giovinazzo con 234 casi.Interessante infine la statistica sui giovani e sui bambini: tra gli 0 ed i 29 anni si sono ammalati in 287, con alcune ospedalizzazioni.Questo il riepilogo per fasce d'età: